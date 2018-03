Dudamel y presente de Soteldo en la U: "Lo hará sacar su mejor versión"

Luego de un par de meses desde su llegada a la U, los cuestionamientos al nivel de Yeferson Soteldo no se han hecho esperar por parte de los hinchas, quienes esperan una mejor performance por parte del venezolano.



Al respecto, el entrenador de la selección llanera, Rafael Dudamel, indicó a ADN Deportes que no le preocupa el momento que atraviesa el jugador, ya que aquello lo hará crecer como deportista.



"Son circunstancias normales en las que debes adaptarte y saber responder. Esto lo hará sacar su mejor versión en su carácter, no solo futbolístico, y cuando encuentre la sincronía (con sus compañeros) lo van a disfrutar mucho", afirmó.



En cuanto al cotejo frente a Audax Italiano, mencionar que es probable que Johnny Herrera sea de la partida, mientras que Jean Beausejour sería guardado para el cotejo frente a Racing por Copa Libertadores.