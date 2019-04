DT del Sevilla impacta confesando que tiene leucemia

El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, impactó al medio futbolístico este domingo, tras confesar que fue diagnosticado de leucemia crónica.

El entrenador hizo el inesperado anuncio después del partido entre el cuadro andaluz y el Valladolid, en el cual su escuadra ganó por 2-0.

"Ustedes saben que siempre he dicho que me hierve la sangre roja (...) pero bueno ha existido un pique entre la sangre roja y la blanca y por lo tanto la sangre blanca ha querido equilibrar la roja y, bueno, me han dicho que tengo una leucemia crónica", lanzó Caparros, ante la sorpresa de la prensa.

En esa línea, añadió: "No me impide para mi profesión, estoy haciendo mi vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión. No tengo ni tratamiento, para que se quede todo el mundo tranquilo (...) Lo que sí voy a aclarar, es que no voy a volver a hablar más de este tema".

Cabe recordar que no es la primera vez que un técnico del Sevilla confiesa que posee una dura enfermedad. Hace un tiempo, Eduardo Berizzo reveló -mientras entrenaba al equipo- que le habían diagnosticado cáncer a la próstata.