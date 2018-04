DT del Sevilla adelanta duelo con Vidal: "Es un jugador fantástico"

El DT del Sevilla, Vincenzo Montella, adelantó el duelo ante el Bayern Múnich por Champions League y alabó el papel que cumple Arturo Vidal en el equipo de Jupp Heynckes.

"Es un jugador fanástico, que tiene mucho temperamento, es capaz de marcar goles. Es un jugador que conocemos bien, es muy completo", sostuvo.

El entrenador, que fue compañero de David Pizarro y Matías Fernández en el calcio italiano, señaló que "el Bayern es un equipo que está acostumbrado a marcar muchos goles, a tener la pelota".





Para Montella, la fórmula para vencer a los bávaros pasa por "hacer lo mismo para obligar a los rivales a hacer algo a lo que no están acostumbrados".

"Estamos muy ilusionados con este tipo de partidos. No solo yo, todos los sevillistas queremos que llegue el partido de mañana. No creo ni quiero que el equipo note esa presión", puntualizó.

Finalmente, el DT italiano se refirió a los jugadores que disputaron partidos con sus selecciones y subrayó que "el aspecto físico no me preocupa, ni siquiera la motivación. Suele ser la cabeza la que mueve las piernas. Me preocupa más la situación de Mercado y la de Navas, que vamos a valorar mañana".