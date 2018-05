DT del PSG reveló el verdadero motivo por el que Neymar se fue del Barcelona

Unai Emery anunció hace unos días que no continuará en la banca del PSG tras el término de la temporada.



El DT español reveló detalles de su relación con Neymar, y entregó los motivos por los que el delantero decidió abandonar el Barcelona.



"Una de las razones por las que Neymar deja el Barça es porque el juego se dirige completamente hacia Messi y Neymar se ve obligado a trabajar para él", dijo en conversación con Tactical Room.



Además, aseguró que fracasó en su función de hacer feliz a Ney: "Mi objetivo era hacer feliz a Neymar. Esto era lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo. Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito".



Por último, dejó en evidencia que la figura del brasileño superó su rol como técnico. "Sé cuándo soy la persona principal en un grupo y cuándo no. En el PSG el líder es Neymar, en el City lo es Guardiola", concluyó.