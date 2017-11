DT del Bayern Munich reveló conversación con Vidal: "Le dije que tenía que cambiar para ser titular"

El DT del Bayern Munich, Jupp Heynckes, ha relegado a Arturo Vidal en el banco de suplentes desde su asunción. No obstante, el "Rey" fue titular en el último partido de la Bundesliga, donde los bávaros derrotaron por 3-0 Augsburgo con gol del chileno incluido.



Este domingo, Heynckes reveló que "tuve una conversación larga con Arturo hace unas dos semanas y le dije que no estaba satisfecho con su condición física, que tenía que cambiarla si quería jugar".



Pese a que el DT dijo que el "Rey" no lo vio así y no se lo tomó de la mejor forma, aseguró que "desde ese momento ha trabajado de otra forma, ha mostrado otra actitud en las prácticas".



"Yo sé lo que él puede dar desde nuestro tiempo en el Leverkusen. Desde el primer año conmigo casi siempre jugo así; no siempre marcando goles, pero sí agresivo en la presión y bien futbolísticamente. Eso es lo que espero de él", agregó.