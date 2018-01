DT del Arsenal: "La resolución del futuro de Alexis Sánchez es inminente"

Todo parece indicar que Alexis Sánchez finalmente dejará al Arsenal en el corto plazo, puesto que no estuvo presente en la derrota frente a Bournemouth. A dicho antecedente se suma que el propio entrenador de los Gunners, Arsène Wenger, comentó que el ariete chileno está en otra.



"Sánchez está distraído en este momento. Su situación no está completamente definida en una dirección u otra, por lo que decidí dejarlo en casa", afirmó.



El estratega francés reveló que "la resolución del futuro de Alexis Sánchez es inminente" y que "incluso yo no sé cómo se resolverá este caso".



Todo parece indicar que el chileno será finalmente nuevo delantero del Manchester United, puesto que el City habría ofrecido un bajo monto por su carta.