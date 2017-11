DT de Suecia y opción de Ibrahimovic en Rusia: "Lleva un año y medio sin jugar para nosotros"

AS Chile

Zlatan Ibrahimovic decidió dejar la selección de Suecia después de la Europa de Francia en 2016, pero ahora podría reconsiderar la situación después del pase al Mundial de Rusia a última hora tras eliminar en la repesca a Italia.

Para algunos resultaría interesado por su parte, ya que no ha sido partícipe de la gesta de su país, pero otros no pondrían objeción alguna. El delantero no está físicamente preparado en estos momentos para afrontar una cita de este calibre y puede que ni siquiera llegue a estarlo para junio, pues se está recuperando de una rotura del ligamento cruzado y aún no ha vuelto a los terrenos de juego.

Y en medio de los rumores sobre su posible retorno, el seleccionador sueco, Janne Andersson, se aseguró de dejarle las puertas cerradas.

"Es increíble, lleva un año y medio sin jugar para nosotros y hay que hablar de los buenos jugadores que están", lanzó en línea con el plantel, que evitó referirse al posible retorno de Zlatan y prefirieron "disfrutar el presente".