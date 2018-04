DT de Suecia descarta a Zlatan Ibrahimovic para el Mundial de Rusia

Revuelo causaron las palabras de Zlatan Ibrahimovic tras asegurar que iría con la selección sueca al Mundial de Rusia.



Sin embargo, este lunes el técnico Janne Andersson le cerró las puertas y lo descartó de plano por haberse borrado de la selección, luego de la eliminación en la Eurocopa de Francia 2016.



"Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí", dijo el estratega.



Andersson señaló que no se ha comunicado con el delantero de Los Angeles Galaxy, pero dejó en claro su postura ante un eventual llamado. "No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los planes para la Copa del Mundo", agregó.