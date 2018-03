DT de Suecia: "Chile es una potencia que no irá al Mundial por diferencia de goles"

El director técnico de la selección sueca, Janne Andersson, conversó con los medios previo al duelo ante Chile que se disputará este 24 de marzo.



El sueco llenó de elogios a la Roja a tal punto que la calificó como una potencia. "Chile es una potencia en el fútbol que no irá al Mundial por diferencia de goles. El año pasado llegaron a la final de la Copa Confederaciones. Será un partido duro", dijo el estratega.



Además, hizo un llamado a dejar atrás la clasificación al Mundial de Rusia. "No nos hemos visto desde el repechaje contra Italia y es una sensación extraña. Pero no podemos quedarnos celebrando, sino que dar vuelta la página y reflexionar sobre los nuevos desafíos que tendrá este equipo".