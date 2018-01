DT de Santiago Morning se queja ante la dirigencia por el rol de Paula Navarro

Luego del fallido arribo de Paula Navarro como DT de Santiago Morning, Jaime García asumió la banca del equipo y la entrenadora fue oficializada como ayudante del primer equipo.



A pocas semanas de la presentación de ambos en el cuadro bohemio, García expresó su molestia por el rol que ha ejercido la entrenadora y según algunas versiones habría presentado su renuncia.



"Sólo hice sentir esta molestia a los dirigentes, pero nunca renuncié. No hay una sola discusión con Paula, pero ni una. Pero les hice saber que hay cosas que tienen que parar. Y que si no, yo no tenía nada más que hacer aquí", señaló el técnico del "Chago" en conversación con La Tercera.



García dejó en claro que trabaja solo en la parte táctica y agregó: "Yo no trabajo con un ayudante técnico. Hay roles y cada uno tiene que ponerse en el suyo. Le hice sentir eso, pero sólo eso".