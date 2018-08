DT de San Lorenzo y clasificación ante Temuco: "No me tiene que dar vergüenza"

El DT de San Lorenzo, Claudio Biaggio, respondió a las críticas del presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, quien calificó de "vergonzosa" su clasificación por secretaría en Copa Sudamericana.

El técnico subrayó que "no creo que sea esa la palabra" y subrayó que "la culpa fue de la gente de Temuco, no nuestra", en referencia a la alineación de Jonathan Requena.

"Lo único que hicimos fue jugar dos partidos de fútbol donde las cosas no salieron como queríamos. Eso no me tiene que dar vergüenza", precisó.

El Pampa Biaggio reiteró que "vergüenza no, ¿eh?. Perdí un partido de fútbol, perdimos dos partidos de fútbol, ya está. El error no fue nuestro, que quede claro".

"¿Se equivoca la gente de Temuco y la culpa la tiene San Lorenzo? No entiendo eso. Hay reglamentos que cumplir, con eso no tengo vergüenza. Vergüenza es cuando terminó el partido y nos tiraron cosas", añadió.

El técnico argentino, claramente molesto por el asedio de los periodistas chilenos, se trenzó en una discusión con Alberto Jesús López, el "Trovador del Gol", tras el duelo.

Trovador: "Fue ampliamente superior Deportes Temuco en ambos partidos, hay mucho que corregir, me imagino".

Biaggio: "¿Quieres que te diga que sí?".

Trovador: "Creo que sí, ¿no?".

Biaggio reitera: "¿Quieres que te diga que sí?".

Trovador: "Si me lo puede decir...".

Biaggio resignado: "Bueno".

Trovador insiste: "Fue superior Temuco, ¿o no?".

Biaggio: "¿Superior a qué?".

Trovador: "A ustedes".

Biaggio: "Bueno, está bien. Seguimos nosotros".

Trovador: "Perfecto".

Biaggio: "Me parece que hay algo que es claro. Ya está, ya pasó. La próxima vez lo pensarán y lo harán bien".