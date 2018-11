DT de Racing adelanta que Marcelo Díaz podría ser operado

El buen momento que atraviesa Marcelo Díaz en Racing Club podría tener un parón obligado, ya que podría entrar a quirófano en los próximos días.



Así lo confirmó el entrenador de la Academia, Eduardo Coudet, que en conversación con Radio La Red sostuvo que no ha visto a Carepato en su mejor condición.



"A Marcelo no lo veo bien con su lesión. Tiene complicado un menisco y no sé si no lo perdemos. En estos días hay que determinar si hay que operarlo", dijo.



Una baja que sería sensible para Racing, puesto que Díaz es clave en el funcionamiento del equipo, a pesar de que ante Newell's Old Boys recibió un golpe en la rodilla y se perdió el cotejo frente a Gimnasia de la Plata.