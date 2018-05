DT de la U. de Conce y el apodo de "Pep" Bozán: "Es gracioso, no me parezco en nada"

Universidad de Concepción consiguió su noveno triunfo consecutivo tras imponerse por 3-2 ante Deportes Antofagasta en el Ester Roa y quedó a tan solo tres puntos de la UC, rival con el que se medirá en la próxima fecha del Torneo Nacional.



Francisco Bozán, DT del "Campanil", se refirió al apodo de "Pep" Bozán por su buena campaña y un leve parecido físico con el entrenador del Manchester City.

"Es gracioso. Lo tomamos así y lo digo así porque hay un equipo de trabajo por detrás para que se llegue a decirme así. No le doy mucha importancia. No consumo redes sociales ni informaciones. Nosotros seguimos siendo los mismos, con humildad, con los pies bien puestos en la tierra independiente de lo que suceda", dijo al diario El Sur.



Al ser consultado en qué se parece al técnico catalán, Bozán asegura que "en nada. No lo conozco más allá, no he tenido la oportunidad de ver un entrenamiento de él, su forma de trabajo. Uno lo conoce por los libros, pero los libros dicen muchas cosas porque son distantes a la realidad. Sería mentir si hay semejanzas".