DT de Huachipato y el duelo ante Colo Colo: "Enfrentamos al mejor equipo del país"

Huachipato buscará este sábado acercarse a la UC cuando enfrente a Colo Colo en el estadio Monumental. En caso de obtener un triunfo, los acereros sumarán 10 unidades y quedarán a dos del puntero.



El DT Nicolás Larcamón analizó el duelo ante los albos en conversación con Los Tenores y aseguró que será "un partido importante, que tiene mucha resonancia de todo lo que suceda. Con la expectativa de hacer una gran presentación mañana que nos permita seguir en esa senda en que vamos".



Para el trasandino, los últimos resultados del Cacique (1-2 vs Palestino, 1-1 vs O'Higgins y 0-1 vs A. Nacional, no son un factor a la hora de jugar en Macul: "No deja de ser el campeón del torneo pasado. Más allá de que en los últimos tres partidos no hayan podido sumar, es un gran equipo, para mí el mejor del país".



"Somos conscientes de que no los podemos subestimar. Tenemos que ir con la cabeza puesta de que vamos enfrentar a un gran rival, pero que tenemos la capacidad de hacer una gran presentación y poder alcanzar el triunfo si estamos en una buena noche", agregó.



Por último, se refirió a los pobres resultados de los equipos chilenos en torneos internacionales: "Lo que percibo en este poco tiempo es que los principales atributos en términos organizativos que tiene el país, los clubes tienen que asumir un compromiso muy grande; con los contratos de los jugadores, donde los plazos de pago tienen que responderse de manera inmediata y cualquier retraso puede generar pérdida de puntos y y categoría. Igualmente el análisis tiene que ser mucho más profundo".