DT de Huachipato: "Vamos a tratar de amargarle un poco la tarde a Colo Colo"

Contrario a lo que varios pueden pensar, el técnico de Huachipato, César Vigevani, comentó que el equipo está totalmente motivado para el duelo ante Colo Colo, puesto que es una buena oportunidad para varios jugadores de poder mostrarse, además de que se ha trabajado fuerte en la semana para hacer una óptima presentación en el Ester Roa.



"Nuestra base de todo el trabajo fue fraccionado en todo los detalles, para no dejar nada al azar y poder sacar ventajas el sábado. Todos quieren estar, hemos hecho trabajos específicos, y cuando la pelota ruede sabemos la envergadura de Colo Colo y nosotros vamos a tratar de amargarle un poco la tarde", dijo a Los Tenores.



Acerca de cómo será el planteamiento, el trasandino anticipó que no harán nada diferente "de lo que venimos haciendo. A veces lo pudimos desplegar bien, otras no, pero la intención fue siempre pensar más en el arco rival que en el nuestro. Siempre ser un equipo más corto. Fuimos a todas las canchas y tratamos de poner incómodo al rival. Creo que esa fue nuestra identidad que nos marcó en este semestre y sería un pecado o un error cambiar ahora. Es lo que supimos transmitir a los jugadores".



Por otro lado, Vigevani se refirió a las condiciones de Yeferson Soteldo, declarando que "este año ha consolidado muchas cosas, aunque otras le falta. Es un chico que de apoco fue entendiendo el juego colectivo. Aún es joven, tiene mucho que pulir, pero las condiciones las tiene".