DT de Honduras: "Gracias a Rueda nos volvimos a unir tras el Golpe de Estado"

El DT interino de la selección de Honduras, Jorge Jiménez, adelantó su reencuentro con Reinaldo Rueda, con quien trabajó cuando estaba a cargo de las juveniles del conjunto centroamericano.

En conversación con As Chile, el estratega definió al colombiano como "una gran persona. Es un tipo noble y alguien en el que puedes confiar" y además destacó que "tiene mucho conocimiento. ¡Es una enciclopedia!".

"Charlas con él y no terminas nunca de hablar de fútbol. De hecho, este año fuimos a un evento de FIFA en Londres y estuve con él cuatro días. No sabíamos que nos tocaría enfrentarnos, así que hablamos de muchas cosas. Incluso, me dio algunos tips", añadió.





Además, aseguró que "Rueda dejó un legado increíble. Era un sueño de todo un país. De hecho, hay algo más histórico, pues en ese momento Honduras estaba dividido porque había pasado el Golpe de Estado".

"Habían sido meses duros y la clasificación al Mundial creo que aceleró el proceso de reconstrucción del país. Gracias a Rueda nos volvimos a unir y nos volvimos a sentir como un solo país", subrayó.

El técnico hondureño llamó a los hinchas chilenos a "tenerle un poco de paciencia y respaldarlo a él. También a los jugadores. No pueden olvidar todo lo que dio este grupo de jugadores. Esa memoria debe estar en la mente de todos".

Sobre la selección chilena, Jiménez destacó "el vértigo que tiene cuando van al frente. Los jugadores que tienen son desequilibrantes, como Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal o (Nicolás) Castillo. Ellos en cualquier momento te cambian el rumbo del partido".

"Imagínate que estuvieron cerca de empatar o ganar a Costa Rica cuando iban perdiendo 3-0. Eso habla de un equipo que se le debe tener respeto. Hay que mostrar orden y concentración", sentenció.