DT de Eibar y nivel de Orellana: "No sé que hace un jugador como él en este club"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, alabó el excelente nivel que viene mostrando Fabián Orellana, destacando la conexión que ha tenido el chileno con Pedro León, que el miércoles jugaron juntos por primera vez en la victoria por 1-0 sobre el Villarreal.

Sobre esto se refirió el estratego en conferencia de prensa, asegurando que "los buenos se entienden. Desde que llegó Fabián (Orellana), he dicho que no sé lo que hace un jugador como él en el Eibar, pensaba que podía estar en un equipo cuyo objetivo principal sea estar en Europa. Lo mismo pasa con Pedro. Después de nueve meses lesionado no es fácil competir, pero el que tiene calidad, lo hace".

Por otra parte, Mendilibar aseguró que aunque el "objetivo principal" de la permanencia en la Liga está casi logrado no deben ser "conformistas" y deben seguir saliendo a "ganar".