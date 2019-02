DT de Ecuador S20: 'A Rueda hay que dejarlo trabajar, es un fenómeno'

Jorge Célico logró algo histórico en el Sudamericano Sub 20, pues se consagró primera vez campeón con Ecuador.

En entrevista con La Tercera, el DT explicó el éxito de su equipo. "Tuve la fortuna de dirigir a una gran generación. Aparte de salir campeones, fuimos uno de los equipos que demostró un más lindo fútbol".

Respecto a Reinaldo Rueda, el extécnico de la UC ecuatoriana apuntó que "hay que dejarlo trabajar, es un fenómeno. Tiene unas condiciones humanas y unos valores extraordinarios. Espero que le vaya muy bien".

Además, Célico recordó el conflicto que tuvo con Gustavo Quinteros en la selección "tricolor. "Yo estaba a cargo de las selecciones y cuando se fue no me quedó otra que agarrar la mayor. Lamentablemente, cuando se dio su salida de Ecuador, se produjo un cortocircuito conmigo, en el que no tenía nada que ver. Siempre tuvimos buena relación".