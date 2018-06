DT de Croacia confirma que hará cambios en el equipo ante Islandia

Croacia se medirá el próximo martes ante Islandia por la última fecha del Grupo D, donde su rival, Argentina y Nigeria buscarán el último cupo para acceder a los octavos de final.



Con la clasificación ya en el bolsillo, el técnico Zlatko Dalic aseguró que hará modificaciones en el equipo respecto al once estelar que formó ante la "Albiceleste".



"Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos, pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza", señaló Dalic.

Mario Mandzukic, Ante Rebic, Sime Vrsaljko, Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic vieron la cartulina amarilla en los partidos frente a Nigeria y Argentina, por lo que es probable que el estratega realice cinco cambios para el último compromiso.