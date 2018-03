DT de Bolívar: "Si ganamos el miércoles alejamos bastante las chances de Colo Colo"

Bolívar deberá jugar tres partidos en siete días: enfrentará este jueves a Oriente Petrolero para posteriormente medirse con Jorge Wilstermann el domingo y el próximo miércoles ante Colo Colo por Copa Libertadores.



El DT de los bolivianos Vinícius Eutrópio adelantó este miércoles el duelo frente al Cacique: "Será un juego muy difícil. Independiente de cualquier cosa, Colo Colo tiene buenos jugadores, un equipo de experiencia y con mucha tradición".



"Tenemos que estar siempre un escalón más alto. Espero que el miércoles hagamos un gran juego, con los jugadores concentrados, descansados, mostrando la fuerza no solo de la altura", agregó en conferencia de prensa.



Respecto al factor de la altura, el estratega brasileño no lo consideró como algo determinante y señaló: "No creo que sea una ventaja, ya que ellos están entrenando en la altura. Tenemos que mostrar dentro de la cancha nuestras cualidades".



Por último, manifestó que con un triunfo se alejarán del Cacique. "Creo que si ganamos alejamos bastantes las chances de Colo Colo", concluyó.