DT de Barcelona confirma conversación con Arturo Vidal por polémicos mensajes

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó que dialogó con el volante chileno, Arturo Vidal, con respecto a su reciente comportamiento en el club, el cual incluye varios mensajes en redes sociales que han llamado la atención.



Durante la conferencia de prensa, el estratega manifestó que "tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro del vestuario. He hablado con él, evidentemente. No comentaré los términos. Es algo que hacemos fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado estas semanas".



Vidal ha sido protagonista de nuevas polémicas, puesto que tras algunos duelos de los catalanes, como por ejemplo frente a Tottenham en Wembley, publicó una cara enfadada en Instagram, además de difundir tras el pleito ante Valencia que "con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos".