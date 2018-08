DT de Antofagasta: "No generamos tanto, pero el equipo tiene la contundencia de convertir"

Deportes Antofagasta persigue de cerca a la UC en la punta del campeonato y en las últimas tres fechas acumula un rendimiento perfecto: tres triunfos, nueve goles a favor y cero tantos en contra.



El técnico Gerardo Ameli conversó este lunes con Los Tenores y atribuyó el buen momento al trabajo grupal. "Hay un conjunto de motivos; el principal es un plantel muy predispuesto, con muchas ganas de trascender y poniendo al servicio del equipo sus objetivos individualidades. El esfuerzo de los jugadores y lo grupal es lo que más nos está destacando", indicó.



Respecto a las distintas facetas de los jugadores del plantel, el trasandino recalcó que "con la U los cuatro goles los metieron delanteros, con Curicó los defensores y ahora que metimos tres goles fueron: un defensor, un volante y un delantero, lo que confirma que tenemos bastantes herramientas a la mano y contundentes".







"No generamos diez o doce situaciones por partido. No generamos tanto, pero el equipo tiene la contundencia de convertir", agregó.



Al ser consultado por un referente en el puesto, Ameli no dudó un segundo: Marcelo Bielsa. "Fue un entrenador que me marcó y con el que me identifico mucho. Muchos que somos de Rosario estamos muy arraigados en la forma de Bielsa", detalló.



Por último, reveló que posteriormente fue influenciado por Manuel Pellegrini, con quien pudo compartir cuando su hermano Horacio fue dirigido por el "Ingeniero" en River Plate.



"Después pude acercarme a Pellegrini, que dirigió a mi hermano. Me ayudó mucho y me guió en algunos aspectos", concluyó.