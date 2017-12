DT chilena que asoma como opción en Santiago Morning: "Me siento preparada"

La opción de que Paula Navarro asuma como DT en Santiago Morning, no dejó del todo contento al vicepresidente del club, quien se manifestó en contra de que la estratega de la rama femenina asuma el primer equipo tras la salida de Hernán "Clavito" Godoy.



No obstante, la mujer de 45 años respeta la opinión de Luis Faúndez, pero deja en claro sus credenciales. "Es válida su opinión, pero el fútbol actual necesita cambios y esto sería bueno. Son mitos nomás que las mujeres no podemos dirigir equipos de hombres", dijo en conversación con La Tercera.



"Me siento preparada, tengo una vasta experiencia. Hice cursos afuera, en el Barcelona, Athletic y toda mi trayectoria en el Fútbol Joven y Femenino me avala", agregó la profesora de educación física y DT egresada del INAF en 2011.



La directora técnica se encuentra en el Miami United conociendo las instalaciones del club perteneciente al presidente del "Chago" Miguel Nasur y en su regreso recién sabrá su futuro. "Me dijeron que a la vuelta de mi viaje conversaremos", reveló.



Por último, aseguró conocer muy bien al club. "Hay buenos jugadores. Lo más importante es la disposición que tengan hacia los cambios. Y que cuando hay cambios las cosas funcionan y andan bien. Todos los cambios son para bien".