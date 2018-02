DT campeón de NBA criticó a Trump y al porte de armas por la matanza en Florida

El cinco veces campeón de la NBA como jugador y actual técnico campeón de la National Basketball Association, Steve Kerr, emitió un crudo análisis tras el último tiroteo ocurrido en Estados Unidos, al interior de un liceo en Florida.

"A nuestro gobierno no parece importarle que los niños sean asesinados día tras día en los colegios. No parece importarle que la gente pueda disparar en conciertos o en una sala de cine. No es suficiente. Cambiamos de gobierno y de personas que dirigen este país para que no hagan nada", manifestó el DT de Golden State Warriors.





Kerr agregó que "podemos hacer algo. Podemos votar a personas que realmente tengan el coraje de proteger las vidas de las personas y que no solo se inclinen ante la ANR (Asociación Nacional del Rifle) porque financian sus campañas. Con suerte encontraremos suficientes personas para votar a buena gente con valor para ayudar a nuestros ciudadanos".

El técnico aprovechó de criticar al mandatario Donald Trump y recalcó que no necesitan "construir un estúpido muro por miles de millones de dólares que no tiene nada que ver con nuestra seguridad y no nos protege de lo realmente peligroso, los maníacos con armas que simplemente está matando a nuestros hijos, es asqueroso".