Douglas Costa reconoció que se se dejó ganar con Gremio para evitar título del Inter

Douglas Costa sorprendió en Brasil y reconoció que mientras militaba en Gremio se dejó ganar un partido para evitar que el Inter de Porto Alegre se coronara campeón del Brasileirao en 2009.

"El Flamengo estaba luchando por el título y el Maracaná estaba lleno. Nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos, que la responsabilidad era nuestra. Que si ganábamos la gente iba a invadir la pista del aeropuerto y no podríamos salir. Que la afición de Gremio iba a querer matarnos", denunció Costa.



Resulta que se jugaba la última fecha y mientras Gremio igualaba con Flamengo en el entretiempo, el Inter derrotaba por 2-0 a Santo André, lo que le dejaba como campeón al eterno rival.



No obstante, el extremo de la Juve reveló que "con la noticia de que Inter era campeón con ese resultado, hicimos unos cambios. ¿Pero te imaginas si con el equipo suplente le hubiésemos ganado al mejor de Brasil, que aquel año era el Flamengo, y se hubiese llevado el título el Inter?".



"No podía entregarme porque era feo, pero tenía que jugar para no ganar. Al final, todo bien, ¿no? 2-1 para el Flamengo y todo el mundo celebró. Si ganábamos al Flamengo, estábamos muertos", agregó en conversación con el canal de YouTube Pilhado.