Dos Santos y el 7-0 recibido ante Chile: "Si viviera en México, me hubiera suicidado"

La inolvidable goleada que le propinó la selección chilena a México no ha sido olvidada ni por los hinchas ni los protagonistas. Así por lo menos lo comentó una de las figuras del Tri como lo es Jonathan Dos Santos, que reveló que si hubiese estado en su tierra natal, seguramente el proceso de superación sería diferente.



“Yo tengo la suerte de no vivir ahí. A lo mejor si viviera ahí me comía la cabeza y me suicido, por todo lo que se habla y la presión que repercute por la pasión de los mexicanos”, sostuvo a Bein Sports.



Dos Santos sostuvo de paso que cada vez que con sus compañeros va a defender la escuadra Azteca, les recuerdan lo ocurrido en la Copa América Centenario, lo que obviamente es muy duro para ellos.