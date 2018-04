Donald Trump presiona para que el Mundial 2026 se quede en Norteamérica

En el próximo 68° Congreso de la FIFA, a realizarse el próximo 13 de junio en Moscú, se decidirá al organizador del Mundial de Fútbol 2026.

Sin embargo, 50 días antes del evento, irrumpió en el proceso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presionó para que se apoye su candidatura conjunta con México y Canadá.

En su cuenta de Twitter, el mandatario advirtió que "sería una pena que los países a los que siempre apoyamos fueran en contra de la propuesta de los Estados Unidos".

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?