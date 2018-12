Dominic Thiem: 'Ya es hora de que un tenista joven gane un Grand Slam'

Dominic Thiem, si bien no alcanza a ser considerado del todo dentro de la nueva generación del tenis, sí es uno de los apuntados para hacerle frente a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El austriaco, que este año cayó en la final de Roland Garros contra el español, lanzó una potente confesión. "Va siendo hora de que algún tenista joven que viene desde abajo consiga ganar al fín un título de Grand Slam. Con Federer, Nadal y Djokovic aún en activo se hace muy complicado el poder conseguir esto, pero para conseguir los objetivos hay que enfrentarte a los mejores", señaló.

Bajo esa mismo argumento, el jugador de 25 años apuntó que "es muy complicado el poder mantener un gran nivel en dos partidos de manera consecutiva, pero trabajamos muy duro para ello. Tengo un gran objetivo, ganar un Grand Slam. No me importa cuándo, pero es el objetivo que me marqué cuando decidí ser tenista profesional".

Además, el número 8 del ranking ATP sentenció que "no estoy para nada impaciente por conseguir ganar un Grand Slam, pero estoy seguro de que este año o el que viene, habrá alguien que al fin estrene su palmarés en Grand Slams".