Dominic Thiem se retira por lesión del Abierto de Australia

El austríaco Dominic Thiem (8° en el ránking ATP) se retiró por lesión de la segunda ronda del Abierto de Australia.

El tenista europeo decidió abandonar el partido que perdía ante la joven promesa local de 19 años, Alexei Popyrin (149°) y sembró la duda sobre su presencia en el repechaje al Grupo Mundial de Copa Davis ante Chile.

Tras el partido, la primera raqueta de Austria aseguró a los medios de comunicación que "viajaré a casa lo antes posible y me realizaré exámenes. Apenas sepa los resultados tendré la confirmación".

"Me sentí mal durante este partido, mi cuerpo entero dolía y no me sentía bien para nada; durante el partido se hizo peor, todo mi cuerpo dolía, me sentía débil, no tenía sentido continuar", explicó.

Chile visitará a Austria en Salzburgo el próximo 1 y 2 de febrero. El equipo dirigido por Nicolás Massú estará compuesto por Nicolás Jarry, Christian Garín, Marcelo Tomás Barrios, Julio Peralta y Hans Podlipnik.