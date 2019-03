Dominic Thiem explicó por qué eligió a Nicolás Massú como entrenador de gira

El tenista austriaco Dominic Thiem (8°), reveló por qué decidió elegir al chileno Nicolás Massú para que sea su entrenador de gira en los torneos que se vienen en Estados Unidos en cancha dura.

Al respecto, el deportista indicó: "Hay muchas cosas que (Nicolás) puede aportar a mi juego. Él prefería jugar en tierra batida, pero su mayor éxito fue en pistas rápidas en los Juegos Olímpicos (Atenas 2004)".

En esa línea, el tenista europeo sostuvo que "él sabe lo que significa sentirse como en casa en tierra batida, pero trasladar los buenos resultados a cancha dura. Esa es una de las cosas que esperamos de la relación".

Finalmente, tuvo palabras sobre su debut en Indian Wells frente a Jordan Thompson. "Me gustan las condiciones aquí y siento que siempre he jugado bastante bien en estas canchas desde que llegué por primera vez en 2014. He tenido muy buenas prácticas y preparación, pero veré cómo me va compitiendo", cerró.