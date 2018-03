Doctor Orozco: "La U perderá el partido contra Vasco da Gama"

René Orozco reapareció en los medios de comunicación este martes, mismo día en que Universidad de Chile hará su debut por Copa Libertadores ante Vasco da Gama.



El expresidente de la U no tuvo pelos en la lengua y vaticinó una caída azul en el São Januário: "El partido con Vasco da Gama lo van a perder, juegan con un equipo bien formado y la U tiene la peor defensa del país".



Además, aseguró que el "Romántico Viajero" es el equipo más débil del Grupo E. "Para desgracia, le tocó equipos muy bien constituidos, formados. Son mejores que la U. A veces en el fútbol gana el más malo, pero no hay que hacerse tantas ilusiones", dijo en conversación con La Cuarta.



Por otro lado, criticó el trabajo de Ángel Guillermo Hoyos en la banca estudiantil: "Ese es chistoso, es buena persona y simpático, pero de entrenador no tiene nada. Un tipo que tiene la peor defensa y no hace nada. No tiene idea de fútbol".



Por último, bromeó con su estado de salud que lo tiene caminando con un bastón. "Ya no ando tan rápido, pero es lo único, el resto impecable. Tengo 88 años y estoy mejor que Esteban Paredes", concluyó.