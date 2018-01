Doble venezolano de Arturo Vidal: "Cuando me hice profesional vi que se parecía a mí"

Aristóteles Romero es un futbolista venezolano de 22 años, quien es considerado el doble de Arturo Vidal en el fútbol.

En entrevista con LUN, el futbolista reveló su admiración por el "Rey". "Tengo el mohicano desde los 15 años. Cuando me hice profesional vi que Arturo Vidal se parecía mucho a mí, je. Y ahí nació mi fanatismo por él. Es un tipo que dentro de la cancha lo da todo, un tipo incansable. Para mí es el mejor del mundo", señaló.

Sobre su parecido con el seleccionado nacional, el jugador del Crotone italiano comentó que "cuando llegué a Italia, en agosto del año pasado, todo el mundo estaba impactado. Me preguntaban si era el hermano de Vidal. En el partido contra el AC Milan, el defensa Leonardo Bonucci (ex compañero de Vidal en la Juventus) me dijo "Hola, Vidal" y me pidió una foto para mandársela a Arturo".

Los dos coincidieron en el duelo que Chile venció a Venezuela por las Eliminatorias en 2017, aunque no hubo tiempo para conversar. "Solo lo vi. Como perdimos no iba a estar pidiendo fotos ni nada, por más que Arturo sea mi ídolo", finalizó.