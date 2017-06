Doble de Messi se casa a la misma hora y en el mismo lugar que el futbolista

Están todas las estrellas del Barcelona, pero también su doble. El astro Lionel Messi se casará en la ciudad de Rosario, pero también su doble. Es la historia de un joven brasilero y novia, quienes decidieron contraer matrimonio en el mismo lugar y a la misma hora que el delantero de la Selección de Argentina.

Este viernes en el hotel-casino City Center de Rosario habrá una boda con 260 invitados, 150 periodistas, 300 efectivos policiales y una docena de vuelos privados. En paralelo estarán Alexandro Pereira Negreiros (21 años) y Andreza dos Santos Chagas (22 años), junto a un grupo de amistades que viajaron desde San Pablo.





"Parece una locura pero es verdad. Me caso. Mi familia todavía no lo puede creer. Me caso. ¡Y en la Argentina!", contó el panadero que se hizo viral por su parecido con Messi. "Era algo que teníamos pensado, pero a futuro. Cuando un programa (de televisión) me hizo la propuesta de venir y casarnos el mismo día que Messi, al principio no les creímos. Mi familia también desconfiaba", relató el joven brasilero.

Alexandro -quien se casará afuera del hotel donde lo hará Messi-, le cuenta al Diario Olé que "hasta en un restaurante un señor me pidió una foto y me dejó 100 pesos sobre la mesa. Increíble. Yo ahora estoy muy nervioso y ansioso. Todo es nuevo para mí. No todos los días una pareja humilde de San Pablo se viene a casar a la Argentina y en el mismo día que Messi. Nunca pensé que viviría esto por parecerme a él".