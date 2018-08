Djokovic barre a Federer y ya tiene los nueve Masters 1.000

Por AS Chile.



Cada vez más cerca de su mejor versión, la del coloso implacable que pasaba por encima de sus rivales, Novak Djokovic hizo historia este domingo en Cincinnati.El serbio barrió a Roger Federer en la final (doble 6-4 en 84 minutos) y se convirtió en el primer tenista que consigue ganar al menos una vez los nueve Masters 1.000, desde que se instauraron en 1990 (ver tabla). The Djoker, de vuelta a su más pura esencia y menos meditabundo que hace un año, tiene un palmarés increíble al que solo le falta un oro olímpico. Y es que ha ganado también los cuatro Grand Slams, las ATP Finals (el Masters) y la Copa Davis.

El peor enemigo del circuito está de vuelta, para desgracia de Federer y Nadal, dos de los más grandes ante los que suma más victorias que derrotas (24-22 y 27-25, respectivamente). No se enfrentaba al helvético desde hace dos años y medio cuando le ganó en semifinales de Australia. Con 31 años ya atesora 31 Masters 1.000 y está a dos de Rafa. En total tiene 70 trofeos.

En Cincinnati, donde había perdido cinco finales antes de esta (tres contra Federer), Djokovic no tuvo que jugar con agresividad (12 golpes ganadores). Se limitó a no fallar mucho (16 errores no forzados) y a esperar que lo hiciera el contrario (39). En el primer set rompió una vez el saque de su rival. Y en el segundo, levantó la ventaja que había tomado este con un contrabreak. Fácil. Como en los viejos tiempos.