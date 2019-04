Dirk Nowitzki anunció su retiro de la NBA a los 40 años

Finalmente, Dirk Nowitzki puso fin a los rumores y anunció de manera oficial su retiro del básquetbol a los 40 años.

El alemán eligió su último partido en Dallas para confirmar la noticia, momento en el que fue homenajeado por los Mavericks, equipo donde militó desde que llegó a Estados Unidos en 1998.

Visiblemente emocionado, el ala-pívot tomó el micrófono y anunció: "Como pueden esperar, este es mi último partido en casa". El American Airlines Center estalló en aplausos mientras el jugador apenas podía contener las lágrimas.

"Obviamente, esto es muy emocionante (...) Hay demasiadas personas a las que hay que realmente agradecer. Siempre me apoyaron y se quedaron conmigo pese a los altibajos", añadió.

Los Mavs exhibieron un emotivo video bajo la consigna numérica 41.21.1, haciendo referencia al número de su camiseta, la cantidad de temporadas en Dallas y el recordado título del 2011.

Every hero has heroes of their own. These legends shaped our legend. pic.twitter.com/lHvuwnjTRQ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 de abril de 2019

El retiro de The Blonde Bomber supone el adiós a uno de los mejores basquetbolistas europeos de todos los tiempos. Desplazó a Wilt Chamberlain como el sexto máximo anotador en la historia de la NBA y logró 14 participaciones en el All Star de la NBA.

En su penúltimo partido, el alemán protagonizó su mejor partido de la temporada ante los Phoenix Suns (120-109), donde marcó 30 puntos, capturó ocho rebotes y cedió tres asistencias, superando a Michael Jordan como el jugador más veterano en anotar 30 tantos.