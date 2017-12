Dirigente de Vallenar: "No nos vamos a presentar a la repetición de los penales"

Pese a que se jugó el martes, el partido entre Vallenar y Melipilla aún no termina, todo por una polémica definición a penales.

La ANFP determinó repetir la tanda, lo que fue absolutamente rechazado por el conjunto nortino, que había ascendido a la Primera B.

Cristián Tapia, uno de sus dirigentes, disparó duro contra el organismo. "No vamos a aceptar que se repitan los penales y tampoco nos vamos a presentar, no puede ser que un ente administrativo sobrepase un error arbitral. Hemos visto mil veces el remate y se ve cómo el arquero de Melipilla se adelanta. El error no es de Juan Silva", indicó.

Además, el directivo acusó que los quieren perjudicar por no ser de Santiago. "Nos parece una falta de respeto, es un hecho inédito en todo el mundo. Somos del norte y nuevamente el centralismo nos trata de apabullar. Vamos a esperar la determinación oficial para entregar nuestra resolución. A priori, no nos vamos a presentar de nuevo", apuntó.