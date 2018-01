Director ejecutivo de la U: "Esperamos a un refuerzo más"

En Universidad de Chile continúan trabajando en silencio con respecto a las incorporaciones, puesto que tras el arribo de Yeferson Soteldo, aún no se cierra el plantel, de acuerdo a lo que comentó el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva.



En reacciones recogidas por ADN, el directivo expresó que "estamos contentos con la llegada de Yeferson, pero a seguir trabajando para que todo salga bien de aquí al cierre del libro de pases. Estamos esperando un cuarto refuerzo, vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea".



Silva no se cerró a la posibilidad de que se sume más de una incorporación, pero que en rigor "mientras no se cierre el libro de pases, puede pasar cualquier cosa. En teoría estamos esperando un refuerzo más".



Vale recordar que el jugador que interesa en los azules es César Pinares, aunque también se maneja la opción de César Valenzuela.