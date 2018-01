Director del Flamengo desconoce negociaciones con la Roja por Rueda

Mientras se espera la oficialización por parte de la ANFP para anunciar a Reinaldo Rueda como nuevo DT de la Roja, desde Flamengo desmienten saber de un acuerdo entre Arturo Salah y el técnico colombiano.



El director general del "Fla", Fred Luz, aseguró a medios brasileños que Rueda "tiene contrato vigente y una cláusula de rescisión. Lo esperamos el lunes 8 de enero y esperamos que continúe con nosotros".

"No ha llegado nada, no hay ninguna oferta. No hemos recibido noticias de Rueda por un acuerdo con Chile", agregó.

No obstante, en las últimas horas se viralizó un mensaje en Twitter, donde un amigo del técnico confirmó que Rueda viajará a Chile.