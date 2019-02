Director del 13 confiesa que compartirá los derechos de la Copa América con otro canal chileno

El director ejectuvo de Canal 13, Javier Urrutia, sorprendió a revelar que posiblemente Canal 13 no sea el único canal que emita la Copa América de Brasil este año.

Al respecto, el directivo indicó: "Nosotros tenemos la Copa América este año y la tenemos en exclusiva, pero que nadie se sorprenda que de aquí a unos días más anunciemos que la vamos a hacer con otro canal".

"Son eventos demasiado grandes hoy día y demasiado potentes para tratar que los abarque un solo canal. Yo creo que esa es la manera de enfrentarlo, en sociedad", añadió.

Finalmente, Urrutia se explayó sobre la cobertura que habrá en el torneo continental, donde la Roja llega como bicampeón.

"Brasil no es que sea mucho más barato, pero cuando se trabaja colaborativamente y nosotros podemos apoyarnos en socios y equipos, es distinto. Queremos hacer una estupenda Copa América, pero no queremos hacerla solos, ya que así no podremos realizarla como nos gustaría. Entonces con un socio o más de un socio, podremos ofrecer una cobertura importante, interesante y que acompañe a nuestra selección a donde quiera que vaya", cerró.