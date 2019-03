Director de Azul Azul tras renuncia de Carlos Heller: 'Estamos todos impactados'

Marcos Kaplún es uno de los directores de Azul Azul que quedaron impactados tras la renuncia de Carlos Heller a la presidencia del club.

El director aseguró que su salida fue por las amenazas recibidas en Concepción y durante las últimas jornadas. "Muy sorprendido. No se esperaba, pero por lo que he escuchado, las amenazas de muerte provocaron esto. Estas cosas no pueden pasar en el fútbol".

Además, confesó que no había antecedentes para una partida de Heller. "No, no había precedente. Realmente es una pena todo lo que ha pasado. No conozco los antecedentes".

Carlos Heller renunció a la presidencia de Azul Azul debido a recibir amenazas de muerte en la derrota frente a Universidad de Concepción.