Directivo de la ANFP adelanta posible presentación de Rueda y detalla sus funciones en la Roja

El director de la ANFP, Hugo Muñoz, conversó con Los Tenores con respecto a varios temas del fútbol chileno, siendo el principal el arribo de Reinaldo Rueda a la banca de la selección nacional.



Al respecto, comentó que el colombiano aún debe resolver algunos temas legales en Brasil, pero que ya está todo firmado y acordado con el otrora estratega de Colombia y Atlético Nacional.



Muñoz detalló que Rueda se centrará principalmente en la adulta, pero que se aprovechará su experiencia para ayudar en las divisiones menores de la Roja.



"La idea de trabajo es ordenar las casa, en el buen sentido de la palabra", expresó, añadiendo que de parte de la ANFP hay “una total autocrítica y el no poder clasificar al Mundial de Rusia es un fracaso sin duda. Pero tampoco es un hito para volverse loco y como para decir que todo lo que se hizo fue malo (…). Hay un nuevo desarrollo y algunas cosas no se hicieron bien y hay que dar nuevamente con el rumbo con distintos nombres", sostuvo.



Por otro lado, Muñoz se refirió a los problemas surgidos en la Segunda División, reconociendo además que "la estructura de esta tiene muchos problemas, no recibe el flujo del CDF y no tiene los mismos recursos que la Primera A y B. La preocupación de esta directiva es la de generar las condiciones para los clubes y que se mantenga".