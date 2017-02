Dioni Guerra deja lucir su descuidado estado físico en el fútbol amateur de Concepción

El venezolano Dioni Guerra (45) es uno de los ídolos de Deportes Concepción, luego de sus notables campañas con la camiseta del León de Collao durante la década de los 90. Un pasado que está rememorando en estos días, luego de que regresara a la ciudad penquista en diciembre pasado para radicarse con su familia.



Curiosamente, mientras busca trabajo, el llanero defiende en la categoría senior al Juventud Kennedy, un equipo al que defiende en el Campeonato Intercomunal de la liga Barrio Norte.



En su debut, Guerra no solo sorprendió por su descuidado físico, sino que también por su categoría, puesto que fue el gestor del único tanto de su equipo, que cayó por 2-1 frente a Alianza de Penco.



En cuanto a su arribo al país, señaló a La Estrella de Concepción que “en Venezuela no había qué comprar, y si había, no tenía dinero para hacerlo”. Por ahora, espera conseguir trabajo, el que “puede ser en el fútbol, o hasta de pescador”.