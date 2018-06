Dinamarca y Australia reparten puntos en el Grupo C

Dinamarca y Australia no se sacaron diferencias en el Samara Arena y repartieron puntos en el Grupo C tras igualar 1-1.



Christian Eriksen abrió el marcador a los 7' con un verdadero golazo. El volante del Tottenham recibió un pase aéreo en la boca del área grande, que conectó con un tremendo zurdazo para poner la ventaja.



No obstante, sobre el final del PT los oceánicos reaccionaron a través de un lanzamiento penal, luego de una mano danesa cobrada por el árbitro tras apoyarse en el VAR.



Mile Jedinak definió con tranquilidad al palo izquierdo de Kasper Schmeichel a los 38' y puso el empate, marcador que no se movería en la segunda mitad.



Tras este resultado, Dinamarca escaló al primer puesto con cuatro unidades, a la espera del duelo entre Francia y Perú.