Diego Rojas, volante de Everton: "Quiero ser un aporte real para volver a la UC"

La llegada de Diego Buonanotte obligó a Diego Rojas a partir a préstamo desde Universidad Católica a Everton en busca de la regularidad y que el sábado se enfrentan al mediodía en el estadio Sausalito en Viña del Mar.

En diálogo con El Mercurio, el talentoso volante confiesa que le gustaría volver a la UC, "pero cuando vuelva quiero ser un aporte real y para eso todavía me falta".

Rojas aseguró que si le toca marcar a su exequipo, "no celebraría", ya que "no hay ninguna chance". "No les será fácil si quieren ganarnos (...) Es especial enfrentar a mis excompañeros y una motivación extra ganarles", agregó.

Sobre su falta de continuidad con Pablo Sánchez, el volante admite que el técnico "armó su equipo, anduvo bien y fue difícil meterme en la pelea". "Sigo tratando de hacer bien mi trabajo para no desaprovechar la oportunidad cuando se me dé", apuntó.

De cara al duelo, los cruzados están preocupados por José Pedro Fuenzalida, quien sufre con una dolencia muscular en un muslo, por lo que su presencia está en duda.