Diego "Pitbull" Rivas: "Me siento un ganador"

Tras la derrota frente a Guido Cannetti en el octágono del Movistar Arena, en la primera velada de la UFC en Chile, el local Diego "Pitbull" Rivas compartió sus impresiones a través de Instagram.

Junto a un video de su salida, reveló que "aunque no fue como lo quería ni como la gran mayoría de hinchas que llenó el @movistararena el 19 de Mayo, me siento un ganador porque esa noche me di cuenta que en Chile existe la mejor hinchada del mundo, que sin importar el resultado, yo para ustedes ya era un ganador", expresó.

"Sé que estoy en deuda con esto, porque sentí que era más que mi rival, pero seguiré trabajando y sé que mi momento tarde o temprano llegará y que nuevamente me volveré a encontrar conmigo", añadió.