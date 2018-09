Diego Osella amenazó con renunciar al banco de San Luís de Quillota

El técnico argentino de San Luís, Diego Osella, no descartó abandonar el club canario, luego de la derrota 2-4 ante Huachipato, que dejó a los quillotanos en el fondo de la tabla de posiciones.

"Creí que podíamos bajar el margen de error, ese que a veces no es entrenable (...) me fastidia, me enoja, no lograrlo. Esa la realidad", dijo.

"Yo hoy no vi una superioridad de Huachipato, pero volvimos a perder. Hoy errores puntuales nos dejan sin nada", dijo un molesto Osella.

"(Con los dirigentes) vamos a hablar. Cada vez queda menos tiempo, nosotros sabíamos que teníamos que sumar un caudal de puntos, pero no alcanza con sumar, hay que ganar. Y por más que miremos los partidos del fin de semana, si no nos damos una mano solos, estamos condenados", sostuvo el entrenador, que se reunirá hoy con los regentes quillotanos para resolver su futuro.

“Aquí cada uno tiene su responsabilidad, nosotros tenemos la nuestra, hay que ser muy objetivo para lo que viene. Hay que buscar lo mejor para San Luís", finalizó, el hasta ahora, DT canario.