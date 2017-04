Diego Maradona: "Sampaoli está muy inflado para dirigir a la selección argentina"

Ante el despido de Edgardo Bauza, todos los medios argentinos aseguran que el próximo DT de la selección argentina será Jorge Sampaoli. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, viajó hasta España para juntarse con el abogado del entrenador y ofrecerle un contrato por un año.



Diego Maradona se refirió ante la inminente llegada del extécnico de la "Roja" al otro lado de la cordillera, opción que no lo convence del todo. "Sampaoli está muy inflado. Está entre los candidatos, pero no creo que sea el justo, el que viene y resuelve las cosas", dijo en Radio Rivadavia.



A pesar de estar alejado de la dirección técnica, Maradona no descarta volver a agarrar la banca trasandina. "Estoy vigente e intacto. El director técnico adentro mío no murió", declaró el 10 a la misma estación radial, según consigna Infobae.