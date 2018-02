Diego Maradona otra vez barrió con Jorge Sampaoli: "Ese muchacho no sabe nada"

Fiel a su estilo, el exastro argentino, Diego Maradona, le dio duro a Jorge Sampaoli, a raíz de que no realiza convocatorias ideales para la selección de Argentina.



A su parecer, no se explica por ejemplo que no se llame a Gonzalo Higuaín, por ejemplo, que es diez veces mejor que Mauro Icardi.



"Por eso para mí tiene que tener una nueva chance. Pero ese muchacho (Sampaoli) no sabe nada. De lo que sí sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS", afirmó.



El Pelusa también tuvo palabras de elogios para Lionel Messi, a quien consideró como el único que vale la pena en la escuadra trasandina.



"Los demás pueden hacer el coro, pero nunca lo pueden reemplazar cantando. El único cantante es él, el resto no", profundizó.