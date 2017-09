Diego Maradona contra Sampaoli: "Veo la formación de Argentina y me asusto"

Diego Maradona habló y no dejó títere con cabeza para referirse a la selección argentina. El "Pelusa" aseguró que no verá el partido de este martes ante Venezuela y criticó a Jorge Sampaoli, Mauro Icardi y Javier Zanetti



"Tenemos una selección, que cuando ves la formación, me asusto. Creo que hay mejores jugadores que los que elige este hombre", señaló en referencia al extécnico de la Roja.

Tras ser consultado por la convocatoria de Icardi, Maradona disparó por partida doble: "Si quisieron encontrar en él a Batistuta, le erraron muy lejos. (Javier) Zanetti hace de representante de Icardi", dijo en conversación con DirecTV Sports.

Además, contó una anécdota que le reveló Edgardo Bauza, exentrenador de la "Albiceleste: "Un día hablé con Bauza y me dijo que tenía tres llamados de Wanda Nara. ¿Cómo encontró mi número de teléfono?, me decía el Patón".

Por último, se mostró disconforme por la no convocatoria de Gonzalo Higuaín: "Se le escapó la tortuga a esta gente. Es una falta de respeto. No se puede limpiar a un jugador por otro que no conoces".