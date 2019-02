Diego Buonanotte tras oficializar su renovación: 'Yo nunca me vi fuera de la institución'

Diego Buonanotte oficializó su renovación con Universidad Católica por las próximas dos temporadas.

El delantero estuvo presente en una conferencia acompañado del presidente de Cruzados, Juan Tagle. El trasandino confesó que nunca se sintió fuera de la institución pese al proceso de negociación. "Mi intención era seguir en el club y ellos siempre sintieron eso. Yo nunca me vi afuera y no había nada que podía decir lo contrario".

De todas maneras, no todo es alegría ya que se perderá el debut de Copa Libertadores por una lesión. "El fútbol tiene cosas lindas y no tan lindas. Estoy bajoneado. Pensé que era un dolor normal y como no pasaba, me hice los exámenes. Me gusta estar entrenando todos los días y ahora no lo puedo estar. Veremos cómo sigue evolucionando, pero lo más probable es que no pueda estar".

Ante la inminente oficialización de Duvier Riascos, el presidente del club Juan Tagle confesó que el plantel ya está cerrado. "Lo más probable es que el plantel está cerrado. Esperamos poder anunciar oficialmente la llegada del centro delantero. Tenemos un plantel muy competitivo para enfrentar las competiciones que tenemos por delante".

El próximo partido de Universidad Católica será el día viernes a las 20:30 horas ante Audax Italiano por el torneo nacional.